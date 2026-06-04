KPSS puanı ile 502 kişilik mülakatsız alım
Alımın büyük bölümünü oluşturan 502 personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız şekilde yerleştirilecek. Bu kapsamda:
- 128 büro personeli
- 106 koruma ve güvenlik görevlisi
- 268 destek personeli
- çeşitli teknik kadrolar
istihdam edilecek.
67 kadro için sözlü sınav uygulanacak
Bakanlık ayrıca sözlü sınav yoluyla 67 sözleşmeli personel daha alacak. Bu kadrolar arasında:
- 13 arkeolog
- 6 müze araştırmacısı
- 4 mimar
- 16 mühendis
- 7 tekniker
- 21 teknisyen
yer alıyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Adaylar başvurularını 15-29 Haziran tarihleri arasında, son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirebilecek.
Şartlar ve kriterler
Başvuru yapacak adaylarda:
- 35 yaşını doldurmamış olma şartı
- İlgili kadroya uygun özel nitelikler
- Koruma ve güvenlik görevlileri için geçerli özel güvenlik kimlik kartı
- Bazı pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle belgelenmiş iş deneyimi
gibi kriterler aranacak.
Sonuçlar internetten duyurulacak
Yerleştirme sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edileceği bildirildi.