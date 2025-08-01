Olay Deniz Mahallesi'nde Meydana Geldi

Yangın, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama Olduğu Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, S.M.’ye ait yabancı plakalı otomobilin kasıtlı olarak kundaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.