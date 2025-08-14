Yüreğir ilçesindeki Bilal Habeşi Kız Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin'e destek olmak amacıyla hocalarının rehberliğinde bağış kampanyası başlattı.

Çevrelerindeki kişilerden para toplayan ve harçlıklarını biriktiren öğrenciler, elde ettikleri 9 bin 520 lirayı Filistin'e ulaştırılması için İlçe Müftüsü Süleyman Şahin'e verdi.

Şahin, AA muhabirine, öğrencileri davranışlarından dolayı takdir ettiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Şu anda Filistin'de soykırım ve insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, yaşlı, genç herkes bu zulümden etkileniyor. Buradaki meblağ sembolik ancak bu kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak Filistin'deki evlatlarımızı desteklediğini göstermesi açısından çok önemli. Çocuklarımızın bu bilinçte olmalarından son derece memnun olduk."

Öğrencilerden 10 yaşındaki Hiranur Aköz de yaptıkları bağışın Filistin'e ulaşacak olmasından dolayı mutlu olduğunu anlattı.