Dananın Bölümleri ve Etin En Uygun Kullanım Alanları

Kuzu Gerdan

Gerdan (Boyun Kısmı)

  • Kullanım Alanı: Kıyma, sote, tas kebabı

  • Özellikleri: Yumuşak ve lezzetli bir yapıya sahiptir. Yavaş pişen yemeklerde idealdir.

  • Anahtar Kelimeler: gerdan eti, tas kebabı eti, dana boyun eti

Cks Antr1A

Antrikot (Göğüs-Sırt Arası)

  • Kullanım Alanı: Biftek, çöp şiş

  • Özellikleri: Yağ oranı dengeli, lokum gibi yumuşak. Izgara ve mangal için mükemmeldir.

  • Anahtar Kelimeler: dana antrikot, ızgaralık et, bifteklik dana eti

K O N T R F İ L E

Kontrfile (Arka Sırt Bölgesi)

  • Kullanım Alanı: Izgara, tava, biftek

  • Özellikleri: Kemiksiz, lifli yapıdadır. Çabuk pişen et yemekleri için uygundur.

  • Anahtar Kelimeler: dana kontrfile, ızgaralık et, dana biftek

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Sokum (Kuyruk Üstü Bölgesi)

  • Kullanım Alanı: Kebap, biftek, tencere yemekleri

  • Özellikleri: Yumuşak dokulu ve sulu bir ettir.

  • Anahtar Kelimeler: dana sokum eti, kebaplık et, tencere yemekleri için et

Asasdas

Bonfile (But Kısmı)

Dasads

Pençeta (Karın Boşluğu)

  • Kullanım Alanı: Kıyma, et suyu, gulaş, sarma, rosto

  • Özellikleri: Yağlı yapısı ile aromatik yemeklerde tercih edilir.

  • Anahtar Kelimeler: dana pençeta, kıymalık et, etli sarmalık et

D Ö Ş

Döş (Göğüs Bölgesi)

  • Kullanım Alanı: Kıyma, kuşbaşı

  • Özellikleri: Yağlı ve lifli yapısıyla köfte, kıyma ve fırın yemekleri için birebirdir.

  • Anahtar Kelimeler: dana döş eti, köftelik et, kıymalık döş

K Ü R E K

Kürek (Omuz Kısmı)

  • Kullanım Alanı: Kuşbaşı, tencere yemekleri

  • Özellikleri: Hareketli bir bölge olduğu için lezzetlidir. Daha uzun süre pişmesi gerekebilir.

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