Dananın Bölümleri ve Etin En Uygun Kullanım Alanları
Gerdan (Boyun Kısmı)
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Kullanım Alanı: Kıyma, sote, tas kebabı
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Özellikleri: Yumuşak ve lezzetli bir yapıya sahiptir. Yavaş pişen yemeklerde idealdir.
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Anahtar Kelimeler: gerdan eti, tas kebabı eti, dana boyun eti
Antrikot (Göğüs-Sırt Arası)
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Kullanım Alanı: Biftek, çöp şiş
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Özellikleri: Yağ oranı dengeli, lokum gibi yumuşak. Izgara ve mangal için mükemmeldir.
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Anahtar Kelimeler: dana antrikot, ızgaralık et, bifteklik dana eti
Kontrfile (Arka Sırt Bölgesi)
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Kullanım Alanı: Izgara, tava, biftek
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Özellikleri: Kemiksiz, lifli yapıdadır. Çabuk pişen et yemekleri için uygundur.
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Anahtar Kelimeler: dana kontrfile, ızgaralık et, dana biftek
Sokum (Kuyruk Üstü Bölgesi)
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Kullanım Alanı: Kebap, biftek, tencere yemekleri
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Özellikleri: Yumuşak dokulu ve sulu bir ettir.
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Anahtar Kelimeler: dana sokum eti, kebaplık et, tencere yemekleri için et
Bonfile (But Kısmı)
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Kullanım Alanı: Tava, ızgara
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Özellikleri: Sinirsiz, çok yumuşak ve en değerli et parçalarındandır.
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Anahtar Kelimeler: dana bonfile, lokum et, en kaliteli dana eti
Pençeta (Karın Boşluğu)
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Kullanım Alanı: Kıyma, et suyu, gulaş, sarma, rosto
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Özellikleri: Yağlı yapısı ile aromatik yemeklerde tercih edilir.
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Anahtar Kelimeler: dana pençeta, kıymalık et, etli sarmalık et
Döş (Göğüs Bölgesi)
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Kullanım Alanı: Kıyma, kuşbaşı
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Özellikleri: Yağlı ve lifli yapısıyla köfte, kıyma ve fırın yemekleri için birebirdir.
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Anahtar Kelimeler: dana döş eti, köftelik et, kıymalık döş
Kürek (Omuz Kısmı)
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Kullanım Alanı: Kuşbaşı, tencere yemekleri
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Özellikleri: Hareketli bir bölge olduğu için lezzetlidir. Daha uzun süre pişmesi gerekebilir.