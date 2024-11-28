Şehrin yetiştirdiği ve sektöre kazandırdığı değerlerden biri olan genç ve başarılı iş insanı Emre Büyükdereli, Kahramanmaraş’ı uluslararası platformlarda gururla temsil edecek bir tekstil markasını hayata geçiriyor.

Büyükdereli Ailesi'nin tekstil sektöründe uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmaların bir devamı olarak kurulan Le Nouveau, Kahramanmaraş'ın sektörel markalaşma sürecine büyük katkı sağlayacak.

Yeni markanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Büyükdereli, bu önemli girişimi Aksu Haber'e anlattı.

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükdereli, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş için elini taşın altına koymaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kahraman şehrimiz, artık kendi adını taşıyan bir tekstil markasına sahip olacak. Le Nouveau markasıyla hem ulusal hem de uluslararası pazarda şehrimizin adını duyurmayı hedefliyoruz,” diyen

Büyükdereli, bu girişimin sadece bir iş değil, aynı zamanda şehre duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Le Nouveau’nun, sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak dikkat çekmesi bekleniyor.

Hem modern tasarımlarıyla hem de kaliteli üretim anlayışıyla Kahramanmaraş'ın markalaşma sürecine ivme kazandıracak olan marka, şehrin ekonomik ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayacak.