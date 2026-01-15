Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin dava, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yargıtay’ın verdiği bozma kararıyla birlikte dosya, eksik kalan yönleriyle yeniden ele alınacak.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraat kararı vermişti. Bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı.

Yargıtay: Eksik Araştırma Yapıldı

Dosyayı inceleyen Yargıtay, olayla ilgili bazı kritik noktaların yeterince araştırılmadığına hükmetti. Kararda; sosyal medyada olay sürecinde yapılan paylaşımların kimler tarafından gerçekleştirildiğinin netleştirilmediği, ayrıca dosyada yer alan bir CD kaydındaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmediği vurgulandı. Bu gerekçelerle beraat kararları bozuldu.

AFAD Personeli Tanık Olarak Dinlenecek

Dava sürecinde en dikkat çeken detaylardan biri ise ses kayıtları oldu. Kayıtlara göre bir AFAD personelinin, kayıp Leyla’yı tutulduğu iddia edilen bir kilerde canlı halde bulduğu, ancak sanıklardan birinin “Zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yok” sözleriyle personeli ikna ettiği öne sürüldü.

Bu kritik iddia kapsamında, 16 Ocak’ta görülecek duruşmada AFAD personelinin tanık sıfatıyla dinleneceği öğrenildi. Ayrıca savcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın güncel sonuçlarının da mahkeme dosyasına ekleneceği belirtildi.

Kamuoyunun Gözü Bu Davada

Türkiye’nin hafızasında derin iz bırakan Leyla Aydemir davası, yeni deliller ve tanık beyanlarıyla yeniden görülecek. Mahkemenin vereceği karar, hem aile hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.