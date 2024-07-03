Kahramanmaraş’ta LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 6 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta zorlu şartlara rağmen 2024 LSG sınavında 6 Türkiye şampiyonu çıktı. Depremin verdiği olumsuz psikolojiye rağmen üstün başarı elde eden öğrencilerin bu gayreti şehir kamuoyunun da göğsünü kabartmayı başardı.

LGS birincilerinin bu başarısı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. İl binasında gerçekleştirilen organizasyonda LGS birincileri Efe Talha Palabıyık, Metehan Gümüşsoy, Muhammet Enes Kurucu, Sertuğ Efe Gülden, Elif Eda Erderha ve Betül Bera Çakıcı çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Depremin verdiği etkilerden hızlı bir şekilde sıyrıldıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aksu habere özel şu ifadelere yer verdi.