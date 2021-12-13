İkinci kez koronavirüs olan Fulya Öztürk'ten yeni haber

'Fulya ile Umudun Olsun'u sunan Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan ünlü sunucu, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Hastane odasında sağlık personeliyle çekilen fotoğrafını paylaşan Fulya Öztürk, taburcu olacağını söyledi.

"GÜZEL İNSANLARI UNUTMAYACAĞIM"

Son yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkan ünlü sunucu, karantina süresi dolunca taburcu edilecek. Instagram hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Birkaç gün sonra taburcu olacağım ve buradaki güzel insanları hiç unutmayacağım." dedi.