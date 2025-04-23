Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Altay Kışlasına inşa edilen 714 iş yerinin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Er, iş yerlerinin 1,5 ay içerisinde teslim edileceğini belirtti.MALATYA (İGFA) - Altay Kışlası’nın tüm altyapısının Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığına dikkati çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, buradaki toplam çalışmanın 10 kilometre olduğunu kaydetti. Altay Kışlası alanına inşa edilen iş yerlerinin altyapı çalışmalarının yanı sıra MASKİ, Yeşilyurt İlçesi Küçük Sanayi Sitesi içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ekiplerin Yeşilyurt İlçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde toplam 2 bin 141 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 7 bin 874 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgede 1 adet 2000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildiğini kaydetti.

Sanayi esnafları için Altay Kışlası’na inşa edilen iş yerlerinin son durumu ile ilgili bilgilendiren Başkan Er, “Altay Kışlası’nda sanayi olarak planladığımız alana incelemelerde bulunmaya geldik. Buraya 714 iş yeri yapılıyor. Bir taraftan tamamen biten bir taraftan ise inşaatı devam eden yapılarımız var. Yaptığımız görüşmeler kapsamında yüklenici firma Altay Kışlası’ndaki iş yelerinin bir ay içerisinde tamamlanacağını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde buradaki iş yerlerinin altyapısını yapıyoruz. Bizlerde yaptığımız altyapı çalışmaları neticesinde çalışmalarımızı 1-1,5 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.