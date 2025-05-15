Malatya’nın Kuluncak ilçesi Karaçayır Mahallesi’nde MASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmasıyla su sorunu tarih oldu. 109 metre derinlikte saniyede 4 litre su elde edildi. Mahalleli, yıllardır bidonlarla su taşıma çilesinden kurtuldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Kuluncak ilçesi Karaçayır Mahallesi’nde içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirdi. MASKİ ekipleri, 109 metre derinlikte gerçekleştirdikleri sondaj çalışmasıyla saniyede 4 litre debiye sahip bir su kuyusu açtı.

Karaçayır Mahalle Muhtarı Adem Aslan, “Alt mahallelerimizde su içilemiyordu, bidonlarla su taşınıyordu. MASKİ’ye başvurduk, talebimiz hızla karşılandı. Belediye Başkanımız Sami Er ve MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e teşekkür ederiz” dedi. Mahalle sakinlerinden Yıldırım Şahin, “30 yıldır kova ile su taşıyorduk, artık kurtulduk” derken, 82 yaşındaki Ali Aslan, “Susuzluktan ciğerimiz söküldü, yapanlara sağlık” ifadeleriyle duygularını paylaştı. CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerçi de çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, “Karaçayır’ın uzun süredir devam eden su sorununu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük. 109 metrede saniyede 4 litre su elde ettik, bu mahallenin ihtiyacını karşılayacak. Malatya’nın her köşesinde altyapı ve su sorunlarını çözmeye kararlıyız” dedi.