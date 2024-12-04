3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen programda, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer almasını teşvik eden bir dayanışma örneği sergilendi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde özel bir rehabilitasyon merkezi ile işbirliği içinde organize edilen etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşerek, engelli bireylerin ve ailelerinin bir araya geldiği unutulmaz bir gün oldu.

Programa katılan özel çocuklar, hem eğlenip hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldular. Müzik eşliğinde neşe dolu anlar yaşayan çocuklar, sahnede gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisiyle izleyenlere hem duygulu hem de gurur dolu anlar yaşattılar. Çocukların özveriyle hazırladıkları performansları, salondaki herkes tarafından coşkuyla alkışlandı. Etkinlikte, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, toplum olarak dayanışma ruhunun ve sevginin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alması için çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberlik içerisinde daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye devam ediyor.