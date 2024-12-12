Kocaeli Büyükşehir yetkilileri, “İklim Değişikliği ile Mücadele” ve “Enerji Verimliliği” konularında yürüttüğü çalışmaları Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen heyetle paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni her alanda daha ileriye taşıyacak pek çok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, diğer Büyükşehirlere örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerini incelemeye gelen heyet, Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olmuş ve adından söz ettiren projelerini yerinde görme fırsatı yakaladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı ziyarete Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerin yöneticileri ve teknik personelleri katıldı.

MALATYA EKİBİNE DETAYLI ANLATIM

Gerçekleştirilen teknik ziyaret toplantısında, “İklim Değişikliği ile Mücadele” ve “Enerji Verimliliği” konuları başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüşmeler yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Büyükşehir’in yürüttüğü projeleri ve çevre yatırımlarını Malatya ekibine detaylı şekilde anlattı.

KOCAELİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ANLATILDI

Verimli geçen teknik toplantıda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Büyükşehir tarafından yürütülen “Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı ve Uyum Stratejilerinin Belirlenmesi” ile “Kurumsal Karbon Ayak İzi Envanteri ve Azaltım Eylemleri” ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmaları ve uygulama örnekleri de Malatya heyetiyle detaylı olarak paylaşıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Salih Uzun, bilgilendirmelerinden dolayı Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.