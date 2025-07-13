Uzmanlar, mantarların besin değeri açısından zengin olmasına rağmen bilinçsizce yapılan tüketimin karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların üremesi ve yurt genelinde tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstererek zehirlenme vakalarına karşı 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti sunan Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) verilerine göre, hastanelerdeki mantar zehirlenme başvuruları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 83 artış gösterirken, toplam vaka sayısı 943 oldu.



Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, doğada bulunan 10 binden fazla çeşit mantardan çok azının yenilebilir olduğunu söyledi.



Mantar uzmanı Recep Karatepe de doğada toplanılan mantarların zehirli olup olmadığını ayırt edebilecek herhangi bir mekanizma ve olgunun olmadığını vurguladı.