Maraş Tarhanasının Farkı Nedir?

Türkiye’nin birçok yöresinde un ve yoğurttan üretilen toz tarhana genellikle sadece çorba olarak tüketilirken, Maraş tarhanası; dövme (buğday yarması) ve yoğurtla hazırlanıyor, farklı şekillerde tüketilebiliyor ve doğal yapısıyla sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Yoğurdun pişirilmeden kullanıldığı bu geleneksel üretim şekli, tarhananın probiyotik özelliklerini koruyor. Ayrıca içine isteğe bağlı olarak sadece kekik ve çörek otu gibi doğal baharatlar ekleniyor.

Maraş Tarhanası Nasıl Yapılır?

Maraş tarhanasının yapımı tamamen doğal ve geleneksel yöntemlere dayanır. İşte adım adım yapılışı:

Buğday Yarması (Dövme) Hazırlanır:

Yarma, su ile kaynatılarak yumuşatılır. Baharatlar ve Yoğurt Eklenir:

Pişmiş dövmenin üzerine yoğurt, kekik ve isteğe bağlı olarak çörek otu eklenir. Önemli nokta; yoğurt pişirilmeden karışıma dahil edilir. Fermente Edilir:

Hazırlanan karışım belirli bir süre fermente olmaya bırakılır. Bu süreç, doğal aromanın ve probiyotik özelliklerin gelişmesini sağlar. Çığ Üzerinde Kurutulur:

Elde edilen karışım, yöredeki sazlıklardan örülen ve "çığ" adı verilen sergilere ince şekilde serilerek güneşte kurutulur. Tüketilmeye Hazır Hale Getirilir:

Tamamen kuruyan tarhana, çeşitli şekillerde tüketilmeye hazırdır.

Maraş Tarhanası Nasıl Tüketilir?

Maraş tarhanası farklı ve pratik tüketim şekilleriyle bilinir:

✔ Yarı kurumuş haliyle (firik olarak),

✔ Kurutulmuş şekilde çerez gibi,

✔ Çorba olarak,

✔ Et veya kelle suyuna ıslanarak,

✔ Yağda kızartılarak,

✔ Soğanla kavrularak,

✔ Sac üzerinde gevretilerek.

Maraş Tarhanasının Sağlığa Faydaları

Maraş tarhanası, yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Doğal fermentasyon süreci sayesinde probiyotik özellik kazanır, bağışıklığı destekler. Ayrıca bitkisel ve hayvansal proteini bir arada sunarak dengeli bir beslenme alternatifi oluşturur.

100 gramında yaklaşık 370 kalori bulunan Maraş tarhanası, hem lezzet hem de besleyici özellik arayanların vazgeçilmezi oluyor.