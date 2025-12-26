Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin ailenin avukatları açıklama yaptı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ailenin yakınları ve avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Mardin Barosu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

- 'Soruşturma kapsamında 4 tutuklu var'

Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, basın mensuplarına dosyada gizlilik kararı bulunduğunu anımsatarak, hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Soruşturma makamı ve kolluk kuvvetleriyle tüm delillerin bir an önce toplanarak bu olayın bütün boyutlarıyla açığa çıkarılması için çalıştıklarını ifade eden Öner, 'Gizlilik kararı gereği her türlü değerlendirmeyi maalesef yapamıyoruz. Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler dışında şu an için dosyada ekstra bir bilginin olmadığını da belirtmek istiyoruz. Soruşturma kapsamında 4 tutuklu var. Soruşturma makamınca, yakında iddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağıyla ilgili bizlere bilgi geçildi.' dedi.

Olaya ilişkin özellikle sosyal medyada aileyi rencide edici paylaşımların yapıldığını aktaran Öner, herkesten daha fazla duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Öner, 'Dosyamızda tutuklu bulunan kişi silaha çok rahat ulaşmış. Son dönemde ceza kanunumuzda yapılan değişikliklerin caydırıcılığı artıracağını ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Avukat Seher Acay da 'Bu olayda bireysel silahlanmanın şiddeti ne kadar hızlı hale getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şiddet vakalarının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.' dedi.

- 'Olayla bağlantılı iki silah ele geçirilmiştir'

Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Başak Ayyıldız, soruşturma kapsamında alınan gizlilik kararının maddi gerçeğin sağlıklı biçimde ortaya çıkarılması ve adaletin zarar görmemesi için alınmış yerinde bir hukuki tedbir olduğunu söyledi.

Soruşturmanın bu çerçevede, Cumhuriyet savcılığı ile kolluk birimleri tarafından titizlikle ve hukuka uygun biçimde yürütüldüğünü gördüklerini dile getiren Ayyıldız, sürecin bu şekilde ilerlemesini son derece önemli bulduklarını kaydetti.

Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:

'Silahın teminine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi 6136 sayılı Kanun'un 12. Maddesi uyarınca tutuklanmış ancak bu kişi hakkında 'öldürme' dosyasıyla doğrudan bir bağlantı kurulamadığı için dosya tefrik edilmiş (ayrılmış) ve yargılaması ayrı bir dosya üzerinden sürdürülmektedir. Dosya kapsamında şüpheli M.C, ifadesinde 1 silah temin ettiğini beyan etmiş olsa da olayla bağlantılı 2 silah ele geçirilmiştir. Dosyada yer alan uzmanlık raporunda, bu silahlardan birinin 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirildiği, diğerinin ise ateşli silah fişeklerini kullanmaya elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan ve kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbiri tarafımızca doğrulanmış değildir.'

Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan da olayın başından itibaren Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon içerisinde olduklarını, süreci sonuna kadar takip edeceklerini, bu tür acı vakaların yaşanmaması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya ise aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.C, V.E, B.K. ve B.A, tutuklanmıştı.