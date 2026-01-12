Mardin'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftler arasından belirlenecek 47 çift, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, umreye gidecek çiftlerin belirleneceği kura çekimi perşembe günü saat 14.00'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte, evliliklerinde 25 yılı geride bırakan 47 çift, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirme imkanı bulacak.