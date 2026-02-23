Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 'hırsızlık' suçundan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin yanı sıra 'yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.