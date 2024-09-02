TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.

MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele verdi.

Yarışmacılara ilk turda Bayramiç Beyazı verilerek yaratıcılık tabağı beklendi.

SON DÖRTTE KIYASIYA REKABET

Şefler tarafından tabağı beğenilen yarışmacılar; Semih, Nigar ve Nevzat oldu.

Zübeyde, Çağlar, Akın ve Beyza ikinci tura kaldı.

Yarışmacılar 2. turda Mehmet Şef'in lezzetti tabağı Donat'ı yaptı.

ÇAĞLAR ELENDİ

Mehmet Şef'in tabağına tek yakın tabağı yapan tek kişi Beyza oldu.

Beyza'dan sonra en başarılı tabak Zübeyde'ninki olurken son ikiye Akın ile Çağlar kaldı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Çağlar oldu.