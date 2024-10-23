İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu.

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi.

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma Türkiye'nin gündemine otururken konu Meclis gündemine de taşındı. Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.