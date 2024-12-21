İSTANBUL (AA) - Medipol Sağlık Grubu, estetik ve sağlık kavramlarını modern anlayışla birleştiren Medipol Acıbadem Kozmetik Dermatoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişen teknolojilerle donatılmış yenilikçi merkezde hem cilt sağlığı hem de estetik çözümleri bir araya geliyor. Uzman kadrosu ve en son teknolojiye sahip cihazlarıyla her birey için özel çözümler sunmayı hedefleyen Medipol Acıbadem Kozmetik Dermatoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, sağlık ve estetikli yaşamı bir araya getirdi.

Merkezin açılış törenine, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önemli isimleri katılım sağladı.

Yeni hizmete alınan merkez, cilt sağlığı için çeşitli dermatolojik işlemler sunuyor. Bu işlemler arasında cilt analizi ve üç boyutlu görüntüleme (visia-vectra) ile cilt tipi, nem dengesi, leke ve kırışıklıklar gibi sorunlar tespit edilebiliyor.

Ayrıca, akne tedavisiyle akne ve izleri lazer, kimyasal peeling gibi yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Egzama ve psoriasis tedavisi için topikal ve sistemik yöntemler uygulanırken, ben ve cilt lezyonları dermatoskopiyle detaylı şekilde inceleniyor. Cilt enfeksiyonları ve kriyoterapi tedavisi ile elektrokoterizasyon ve alerji testleri gibi hizmetler de burada sunuluyor.

- Merkezde kapsamlı estetik uygulamalar da mevcut



Merkezde, estetik uygulamalarda da oldukça kapsamlı seçenekler bulunuyor. Botoksla kırışıklıklar azaltılabilirken, dolgu uygulamalarıyla dudak, yanak ve yüz hatları belirginleştirilebiliyor. Cilt biyorejuvenasyon ve biyosimulasyon tedavileri sayesinde cildin doğal yapısı yeniden canlandırılabiliyor. Platelet Rich Plasma (PRP) tedavisiyle kendi kanınızdan elde edilen plazma, cildinize enjekte edilerek yenilenme süreci destekleniyor. Ayrıca, mezoterapiyle cilde vitamin ve minerallerin enjekte edilmesiyle cilt nemlendiriliyor ve sıkılaştırılıyor.

Hizmete açılan merkez, lazer tedavilerinde de en son teknolojiye sahip. Lazer epilasyon sayesinde istenmeyen tüyler kalıcı olarak azaltılabiliyor. Leke tedavisi için kullanılan Q-Switch Lazer ve BBL Hero, güneş ve yaşlılık lekeleri ile melazma gibi pigmentasyon sorunlarını tedavi ediyor. Cilt yenileme işlemiyle akne izleri, ince kırışıklıklar ve gözenekler gibi cilt problemleri tedavi edilebiliyor. Damarsal lazer tedavisi ise yüzdeki kılcal damar çatlamalarının giderilmesinde kullanılıyor.

Merkezde, cilt bakımı ve yenileme alanında birçok yenilikçi hizmet de sunuluyor. Kimyasal peeling ile cilt yüzeyindeki ölü hücreler temizlenerek cilt aydınlatılıyor. Hydrafacial ile derinlemesine temizlik, nemlendirme ve beslenme sağlanıyor. Oxygeneo tedavisi ise oksijen ve radyofrekans desteğiyle kolajen üretimini artırarak cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor.

Saç dökülmesi gibi problemleri çözmeye yönelik de çeşitli tedavi yöntemleri sunuluyor. Saç dökülmesi tedavisi için PRP, mezoterapi ve eksosom tedavileri gibi medikal çözümler uygulanıyor. Tırnak hastalıkları, mantar ve batık tırnak gibi sorunlarla ilgili de tedavi seçenekleri bulunuyor.

Merkezde sunulan özel tedaviler arasında hiperhidroz (aşırı terleme) tedavisi için botoks ve diğer yöntemler yer alıyor. Rozasea (gül hastalığı) tedavisiyle cilt kızarıklığı ve hassasiyet giderilebiliyor. Ozon ve IV tedavileri, sağlıklı yaşam ve anti-aging amaçlı uygulamalar arasında yer alıyor. IV tedavilerle yüksek doz C vitamini, glutatyon, Myers kokteyli ve anti-aging tedaviler sunuluyor. IV ozon tedavisiyle vücutta detoks ve yenilenme sağlanabiliyor. Bölgesel incelme ve zayıflama konusunda da etkili tedavi seçenekleri bulunuyor. Onda Pro cihazıyla bölgesel incelme ve selülit tedavisi yapılırken, Star Former (Tesla) cihazıyla kas tedavisi ve sıkılaşma sağlanabiliyor. Endymed-Pro cihazıyla ise selülit tedavisi gerçekleştiriliyor.

- "Doğal ve sağlıklı güzellik hizmetleri sunmayı hedefliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Yiğitbaşı, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi olarak yepyeni bir hizmet anlayışını buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yiğitbaşı, sağlıklı yaşam ve güzellik alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladıkları merkezin açılışını hep birlikte gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bizler, sağlığın sadece tedavi süreci değil, yaşam biçimi olduğuna inanıyoruz. Modern sağlık anlayışımızı estetik ve dermatolojiyle birleştirerek, sizlere bilimsel yöntemlerin ışığında doğal ve sağlıklı güzellik hizmetleri sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni merkezde alanında uzman kadrolar ve ileri teknolojiye sahip cihazlarla, dermatolojik tedavilerden estetik uygulamalara, cilt yenilemeden sağlıklı yaşam programlarına kadar geniş yelpazede hizmet sunduklarını dile getiren Yiğitbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız, yalnızca dış güzellik değil, aynı zamanda iç huzurunuzu ve yaşam kalitenizi artırmak. Biliyoruz ki güzellik, sağlığın bir yansımasıdır. Biz de buradan hareketle hem sağlık hem de estetik ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap vermek için buradayız. Bu merkezin siz değerli misafirlerimizin hayatına sağlık, huzur ve güzellik katmasını temenni ediyorum."

Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar da açılışını yaptıkları merkezde doğru ve sağlıklı yaş alma alanında yüksek teknolojiyi kullanarak hizmet vereceklerini kaydetti.

