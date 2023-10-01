Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından yapıldığı belirtilen tırmanışa ait görüntülerde, zirveye ulaşan askerlerin "Önce Vatan" marşını okudukları anlar yer aldı.

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Kaynak: TRT Haber