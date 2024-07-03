Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı.

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti..

Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağkur emeklilerimiz son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını

1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 62,51 seviyesine ulaşmıştı

TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon oranı %54,72 olarak kaydedilirken, şubat ayında bu oran %55,91'e, mart ayında 57,50'ye, nisan ayında ise %59,64'e çıkmıştı. Mayıs ayında enflasyon oranı da %62,51 seviyesine ulaşmıştı.