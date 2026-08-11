Mersin’de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan anlamlı bir vakıf geleneği daha yaşatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan İkinci Bayezid’in vakfiyesi doğrultusunda geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.

Yaklaşık 530 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında bu yıl ihtiyaç sahibi 25 çocuk sünnet ettirildi.

Ulu Cami’de Dua Edildi, Konvoyla Şehir Turu Yapıldı

Ulu Cami’de gerçekleştirilen programda çocuklar ve aileleri için dua edildi. Dini programın ardından sünnet şölenine katılan çocuklar, araçlarla şehir turu yaptı.

Geleneksel etkinlik, Mersin’in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra vakıf geleneğinin de gelecek nesillere aktarılması açısından dikkat çekti.

Çocuklar İçin Eğlenceli Program Hazırlandı

Şölenin devamında Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi’nde program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Ardından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Çocuklar, palyaçolar eşliğinde düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlenirken aileleri de bu özel günde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Protokol ve Aileler Bir Araya Geldi

Geleneksel Sünnet Şöleni’ne Mersin Valisi Atilla Toros’un eşi Dudu İrem Toros, Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da katıldı.

Yaklaşık 530 yıldır devam eden Sultan İkinci Bayezid vakfiyesi geleneği, düzenlenen etkinlikle bir kez daha yaşatılırken, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sosyal destek de sürdürüldü.