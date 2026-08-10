Mersin genelinde güvenli ulaşımın sağlanması ve trafik kurallarına uyulması amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki uygulamalarda toplam 113 bin 186 araç ekipler tarafından kontrol edildi.

Denetimler sırasında trafik kurallarına aykırı hareket ettiği veya araçlarında çeşitli eksiklikler bulunduğu belirlenen 1.382 araç trafikten men edildi.

Aranan 752 Şüpheli Yakalandı

Trafik kontrollerinin yanı sıra kent genelinde yürütülen güvenlik uygulamalarında da önemli sonuçlara ulaşıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 752 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin farklı noktalarda sürdürüleceğini bildirdi.

4 Kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Teslim Edildi

Denetimler sırasında yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi de ekipler tarafından yakalandı. Söz konusu kişiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de trafik ve asayiş başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarla hem trafik güvenliğinin artırılması hem de aranan kişilerin yakalanması hedefleniyor.