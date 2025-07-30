Yengesi ve Onun Annesini Vurmuştu

Olayda Ö.C. Çınar, yengesi Aygül Çınar (26) ile onun annesi Türkan Söylemez’i (56) tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaydı

Yapılan takip sonucu zanlının yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Saklandığı adrese yapılan baskında yakalanan zanlı ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez, 26 Temmuz’da Gündoğdu Mahallesi’ndeki evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.