Mersin Bayram Sabahına Hazırlanıyor

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Mersin genelinde bayram hareketliliği arttı. Vatandaşlar hem alışverişlerini tamamlıyor hem de bayram sabahı için planlarını netleştiriyor.

Bayram namazı, bu özel günün en önemli başlangıcı olarak görülüyor.

Mersin Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre Mersin’de bayram namazı saat 07:15’te kılınacak.

Vatandaşların yoğunluk yaşanmaması adına erken saatlerde camilere gitmesi öneriliyor.

Camilerde Yoğunluk ve Trafik Uyarısı

Özellikle merkez ilçelerde bulunan büyük camilerde yoğunluk beklenirken, sabah saatlerinde trafik akışında da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşların planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguluyor.