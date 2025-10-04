İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Ekiplerin 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 361'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş uygulamaları kapsamında ruhsatsız 91 tabanca, 21 tüfek, 22 kurusıkı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Uygulamada Kabahatler Kanununa muhalefet eden 208 kişiye toplam 647 bin 70 lira ceza verildi.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

Çalıntı kaydı bulunan 2 otomobil ve 15 motosikletin ele geçirildiği uygulamalarda, eksiklikleri bulunan 15 bin 277 motosiklet sürücüsüne ceza verildi, 2 bin 1 motosiklet de trafikten men edildi.