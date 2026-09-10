Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele, uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında Erdemli ilçesinde operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheli Muhammed C.'nin ikameti ve bu adrese ait eklentilerde jandarma ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

Binlerce Uyuşturucu Hap ve Silah Bulundu

Gerçekleştirilen titiz aramalarda, zehir tacirlerinin halk sağlığını tehdit eden malzemeleri gözler önüne serildi. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:

64 bin 175 uyuşturucu hap

5 bin 146 sentetik ecza

1 adet tabanca ve şarjör

1 adet suçta kullanılan hassas terazi

Şüpheli Jandarmaya Götürüldü

Operasyonun ardından evinde binlerce uyuşturucu madde ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanan şüpheli Muhammed C., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.