İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentteki iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden 5'i Mersin'de, 4'ü Adana'da yakalandı.
Zanlıların adreslerinde çalıntı plakalı araç, 3 otomatik tüfek, çok sayıda şarjör ve kar maskesi ele geçirildi.
Mersin'de darbettiği sürücünün aracına ateş açan zanlının 3 ay önce tutuklandığı bildirildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı