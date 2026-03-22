Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seçkin A. idaresindeki 33 AER 930 plakalı kamyon ile Ercan Ş. yönetimindeki 33 ZL 262 plakalı otomobil, Çopurlu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki yolcular Fatma Ş. (45), Mehmet Y. (47) ve Hanife Y. (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA