Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu, 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

F.Y. (37) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Y.S. (44) idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA