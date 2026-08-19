Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Ulugöz Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta, yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.A.T. idaresindeki 01 ARD 392 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak M.K. yönetimindeki 33 RY 5919 plakalı otomobile çarptı.

Takla Atan Polis Aracı Yol Kenarında Durdu

İlk çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen A.A.T. idaresindeki otomobil, Silifke'den Taşucu yönüne seyir halinde olan polis memuru A.U. yönetimindeki 33 A 59311 plakalı resmi polis ekip aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya savrulan polis ekip aracı takla atarak yol kenarında durabildi.

Hastaneye Kaldırıldılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.T. ile kahraman polis memuru A.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucunda her iki otomobil ile resmi polis ekip aracında maddi hasar meydana gelirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.