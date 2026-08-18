Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

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Merkez ilçeler Yenişehir, Mezitli ve Toroslar'da düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y. ve İ.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA