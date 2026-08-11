Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında takip edilen bir minibüs, Toroslar ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 15 kilo 538 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü C.E. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.