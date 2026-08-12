Adaletin, vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gürlek, adaletin yalnızca bir görev, bir işleyiş meselesi değil, aynı zamanda vatandaşa verilen vaatler zinciri olduğunu aktardı.

Adaletin, vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gürlek, adaletin yalnızca bir görev, bir işleyiş meselesi değil, aynı zamanda vatandaşa verilen vaatler zinciri olduğunu aktardı.

Bakan Gürlek, bu zincirin halkalarında kopma olmaması gerektiğine işaret ederek, "Adalet Bakanlığı dışarıdan bakıldığında mahkeme binaları, dosyalar ve duruşma salonları gibi görünse de arkasında yoğun bir gündem, devasa bir kadro ve yargı kurumlarıyla doludur. Adalet, vatandaşa sunulan sıradan bir hizmet değil, devletin vatandaşına verdiği bir sözdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu görevinde güvenin önemine değinen Gürlek, hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkların telafi edilebileceğini ancak devletin verdiği sözün tutulmamasının ağır sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Gürlek, adalet anlayışlarının erişilebilirlik, makullük ve insan onuru olmak üzere üç temel ayağı bulunduğunu belirterek, bu ilkelerin mülki idare amirlerini de doğrudan ilgilendirdiğini anlattı.