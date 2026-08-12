Vatan savunması ve terörle mücadele sırasında yaralanan kahramanlarımızın haklarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı yasal düzenleme hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kanun kapsamında başvuru takviminin netleştiğini duyurdu.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren süreçte başvurular 1 Eylül itibarıyla start alıyor. Hak sahiplerinin izleyeceği adımlar ve başvuru kanalları şu şekilde belirlendi:

e-Devlet Üzerinden: Vatandaşlar, e-Devlet kapısına giriş yaparak arama çubuğuna "3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin " yazarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Kurum Başvuruları: Başvurular aynı zamanda olay tarihinde mensubu olunan kurumlara doğrudan yapılacak.

Kimler Başvuruda Bulunabilecek?

Yeni kanun düzenlemesinden yararlanabilecek personel grupları geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Buna göre başvuru yapabilecek kesimler şunlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil tüm askeri personeli,

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli,

Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli,

Güvenlik korucuları.

Yeni Kanun Neler Getiriyor? Önemli Düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi, terörle mücadelede yaralananlar ve şehit/gazi yakınları için pek çok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor: