Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Toplumun ve hayatın aynası olan basının, halkın sesini ve ülkenin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biri olduğunu belirten Yılmaz, basın ve yayın ekosisteminin kılcal damarlarını oluşturan yerel medyanın bu bakımdan ayrı değer taşıdığını vurguladı.
Yılmaz, bünyesinde çok sayıda yerel ve bölgesel radyo, televizyon, gazete ve dergi bulunan Türkiye Basın Federasyonunun da bu alanda önemli sorumluluk üstlendiğini dile getirerek, Federasyonun 16 yıllık birikiminin Anadolu medyasının dayanışma gücünü büyüttüğünü ve sesini daha geniş kitlelere ulaştırdığını ifade etti.
Ödüller sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından "11. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:
- Yılın Televizyon Kanalı
TRT Kürdi
- Yılın Ankara Temsilcisi
ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala
- Yılın Fikir Adamı
Sadık Albayrak
- Yılın Diplomasi Muhabiri
CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy
- Yılın Kültür Kanalı
TVNET
- Yılın Moderatörü
Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz
- Yılın Ekonomi Kanalı
Bloomberg TV
- Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir
- Yılın Televizyon Yöneticisi
TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel
- Yılın Yayın Koordinatörü
Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı
- Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül
- Yılın Vefa Ödülü
Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi
- Yılın Televizyon Dizisi
Uzak Şehir
- Yılın Savunma Dergisi
SAVTEK Dergisi
- Yılın Muhabiri
NTV Muhabiri Osman Terkan
- Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni
Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit
- Yılın Televizyon Programı
MasterChef Türkiye
- Yılın Türk Dünyası Haberleri
Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı
- Yılın İnternet Haber Sitesi
Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur
- Yılın Televizyon Yorumcusu
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel
- Yılın Platformu
TRT Tabii
- Yılın Yerel Radyosu
Keskin FM
- Yılın Karikatür Sanatçısı
Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler
- Yılın Yerel Gazetesi
Halıkent Gazetesi
- Yılın Ekonomi Yazarı
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem
- Yılın Genel Yayın Yönetmeni
A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen
- Yılın Haber Spikeri
TRT Haber Spikeri Fatih Çimen