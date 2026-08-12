Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Toplumun ve hayatın aynası olan basının, halkın sesini ve ülkenin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biri olduğunu belirten Yılmaz, basın ve yayın ekosisteminin kılcal damarlarını oluşturan yerel medyanın bu bakımdan ayrı değer taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, bünyesinde çok sayıda yerel ve bölgesel radyo, televizyon, gazete ve dergi bulunan Türkiye Basın Federasyonunun da bu alanda önemli sorumluluk üstlendiğini dile getirerek, Federasyonun 16 yıllık birikiminin Anadolu medyasının dayanışma gücünü büyüttüğünü ve sesini daha geniş kitlelere ulaştırdığını ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından "11. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:

- Yılın Televizyon Kanalı

TRT Kürdi

- Yılın Ankara Temsilcisi

ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala

- Yılın Fikir Adamı

Sadık Albayrak

- Yılın Diplomasi Muhabiri

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy

- Yılın Kültür Kanalı

TVNET

- Yılın Moderatörü

Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz

- Yılın Ekonomi Kanalı

Bloomberg TV

- Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir

- Yılın Televizyon Yöneticisi

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel

- Yılın Yayın Koordinatörü

Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı

- Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

- Yılın Vefa Ödülü

Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi

- Yılın Televizyon Dizisi

Uzak Şehir

- Yılın Savunma Dergisi

SAVTEK Dergisi

- Yılın Muhabiri

NTV Muhabiri Osman Terkan

- Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni

Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit

- Yılın Televizyon Programı

MasterChef Türkiye

- Yılın Türk Dünyası Haberleri

Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı

- Yılın İnternet Haber Sitesi

Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

- Yılın Televizyon Yorumcusu

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel

- Yılın Platformu

TRT Tabii

- Yılın Yerel Radyosu

Keskin FM

- Yılın Karikatür Sanatçısı

Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler

- Yılın Yerel Gazetesi

Halıkent Gazetesi

- Yılın Ekonomi Yazarı

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem

- Yılın Genel Yayın Yönetmeni

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen

- Yılın Haber Spikeri

TRT Haber Spikeri Fatih Çimen