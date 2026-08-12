Binaların yıkım faaliyetlerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmek amacıyla hazırlanan yeni kurallar yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda ve yüksek yapı şantiyelerinde standartları en üst seviyeye çıkarıyor.

Patlayıcı ile Yıkımlara Sıkı Güvenlik ve Kamera Takibi

Yüksek yapıların ve patlayıcıların devreye girdiği yıkım süreçlerinde artık hiçbir detay şansa bırakılmıyor. Yeni kurallara göre:

Meteorolojik Değerlendirme: Patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlardan önce hava şartları detaylı bir şekilde analiz edilecek.

Yüksek Hızlı Kameralar: Patlatma anı, olası risklerin ve sürecin kayıt altına alınması amacıyla yüksek hızlı kameralarla saniye saniye kaydedilecek.

Uzmanlık Zorunluluğu: Patlayıcı ile yıkım operasyonlarında görev alacak sorumlu mühendisin uzmanlığını resmi olarak belgelemesi şart koşulurken, ateşleyicinin mutlaka (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu tutuldu.

Fenni Mesuliyet Şartı ve 18,5 Metre Kriteri

Yıkım süreçlerinin mühendislik denetiminde yürütülmesi amacıyla fenni mesuliyet uygulaması netleştirildi:

Binaların yıkılmasıyla ilgili fenni mesuliyet inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek.

Bina yüksekliği 18,5 metreden az olan yapılarda kural olarak fenni mesuliyet aranmayacak. Yasa Dışı Bahis ve Kumara Karşı Yapay Zeka Devreye Giriyor! İçeriği Görüntüle

Ancak istisnalar var: Bina bitişik nizamdaysa, yapısal düzensizlik barındırıyorsa, sağlık ve eğitim tesisleri ile kültür veya tabiat varlıklarına yakın konumdaysa ya da herhangi bir risk durumu söz konusuysa, 18,5 metrenin altındaki binalar için de fenni mesuliyet istenebilecek.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Önlemleri Artırıldı

Yıkım şantiyelerinin çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları en aza indirmek için yeni sınırlar ve koruma tedbirleri getirildi: