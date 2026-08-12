İzmir’in Tire ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde, trafikte seyir halindeyken iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Trafikte Tartıştılar, Ortalık Bir Anda Karıştı

35 AIZ 621 plakalı otomobilin sürücüsü C.A. ile 07 BEB 618 plakalı aracın sürücüsü T.A. arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Sürücüler araçlarından inerek tartışmayı sürdürürken, bu sırada 07 BEB 618 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Ş.Ş. de inerek olaya dahil oldu.

Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

180'er Bin Lira Para Cezası ve Ağır Yaptırımlar

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, trafiğin güvenliğini tehlikeye atan ve kural tanımayan kişilere ağır yaptırımlar uygulandı:

Dev Para Cezası: Olaya karışan kadın sürücüler C.A. ve T.A. ile yolcu Ş.Ş.'ye ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetlere El Konuldu: Tartışmaya ve trafiğin aksamasına neden olan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Trafikten Men: Olayda kullanılan her iki otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.