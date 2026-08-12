Panelde açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığını belirterek, "Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz” dedi.

Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığını belirten Çiftçi, "Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu olumlu gelişmelerle beraber dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır." ifadelerini kullandı.