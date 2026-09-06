Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.B. ve R.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 811 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.