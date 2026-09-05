Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen tankerde sıkışan 2 kişinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, dün ilçeye bağlı Şükürlü Mahallesi'nde Bismil-Diyarbakır kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir iş yeri kurşunlandı
Adana'da bir iş yeri kurşunlandı
İçeriği Görüntüle

Tankerde sıkışan 2 kişi, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tankerdeki 2 kişinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA