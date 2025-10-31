Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 1 kilo 920 gram sentetik uyuşturucu, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA