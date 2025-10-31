Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de çocukların şiddet gördüğü öne sürülen gündüz bakımevine ilişkin dava
Mersin'de çocukların şiddet gördüğü öne sürülen gündüz bakımevine ilişkin dava
İçeriği Görüntüle

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 1 kilo 920 gram sentetik uyuşturucu, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA