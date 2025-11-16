Mersin'in Tarsus ilçesinde yanlarındaki çocukla bir evden altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Altaylılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Y, evinden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla emniyete başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 11 katlı apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemede yanlarında bir çocuk bulunan 2 kadının apartmana girerken ve çıkarken yüzlerini kapattığı belirlendi.

Hırsızlığı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

