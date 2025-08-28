Evinde rahatsızlanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti!
Yaya geçidinde can pazarı

Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana gelen kazada, 33 AYJ 823 plakalı otomobil anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı kamerada

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin hızla çarpması dikkat çekti.