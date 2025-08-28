Yaya geçidinde can pazarı
Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana gelen kazada, 33 AYJ 823 plakalı otomobil anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Kaza sonrası polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza anı kamerada
Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin hızla çarpması dikkat çekti.