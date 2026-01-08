İstanbul genelinde gün boyunca yer yer kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenirken, hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 17–18 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak perşembe akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağı, termometrelerin kısa sürede 8–10 derece birden gerileyeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü şehirde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Cumartesi gününden itibaren ise rüzgâr yeniden kuvvetlenirken, sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazar ve Pazartesi için kritik uyarı

Meteoroloji, Pazar günü İstanbul’da karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yağışın zaman zaman kara dönebileceği ifade ediliyor.

Asıl dikkat çeken uyarı ise Pazartesi günü için yapıldı. Yetkililer, İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.