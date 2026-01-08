Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre, yurt genelinde etkili olan yalancı bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Yapılan değerlendirmelerde, hava sıcaklıklarının birçok bölgede olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve ilgili birimlerin peş peşe yayımladığı uyarılara göre, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, özellikle kentin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Kar Bekleniyor

Yetkililer, cuma günü itibarıyla Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının kış değerlerine gerileyeceğini belirtti. Hafta başında 15–18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe ve cuma günleriyle birlikte sert düşüş yaşayacağı, bu durumun kar yağışını beraberinde getireceği ifade edildi.

Özellikle Göksun, Andırın, Afşin, Elbistan ve Nurhak gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının daha etkili olması bekleniyor. Merkezde ise yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali üzerinde duruluyor.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları, yüksek kesimlere çıkacakların ise kış şartlarına uygun hazırlık yapmaları gerektiği vurgulandı.

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde kış havasının etkisini artırması beklenirken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.