ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 2026-EKPSS sonuçlarına sahip adaylar ile kura yöntemiyle yerleştirme hakkı bulunan engelli adaylar, kamuya atanmak üzere tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirmeler, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği boş kadro ve pozisyonlar için yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, https://ais.osym.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Tercih sürecinde adayların, yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve öğrenim durumları ile engel gruplarına uygun kadroları seçmeleri büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59’a kadar devam edeceği bildirildi. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve herhangi bir değişiklik ya da yeni tercih yapılamayacak.

Yerleştirme işlemleri, adayların EKPSS puanları veya kura yöntemi esas alınarak gerçekleştirilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar yine ÖSYM tarafından duyurulacak. Engelli adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunan EKPSS tercih sürecinin, kamuya atama bekleyen binlerce kişi için umut olması bekleniyor.