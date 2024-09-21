Son dakika haberine göre, 90'ların yıldız isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı.

Türk popunun yıldızlarından biri olan Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı otelde aniden fenalaşan Arolat kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'yi üzen haberi Arlat'ın menajeri verdi.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Ünlü sanatçının menajeri Halil Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben Antalya’daydım. Sahnede kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Acı haber biraz önce geldi. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun”

"ÖLÜM DİYETİNE KALBİ DAYANMADI"

Metin Arolat’ın ölümü üzerine çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

90'lar popunun bir başka yıldızı ve aynı zamanda Arolat'ın yakın arkadaşı olan Demet Sağıroğlu ölüm haberiyle adeta yıkıldı.

Gözyaşları içinde gazetecilere açıklama yapan Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş.

Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş.

"SAHNEDE KOLUM UYUŞUYOR DEMİŞ"

Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra 'Verin gömleğimi, iyiyim ben' demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış.

Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı.

Çalıştıramamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

MEHMET AROLAT KİMDİR?

Mehmet Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğan Türk şarkıcıdır. Çerkes bir anne ve İstanbullu bir babanın çocuğudur; babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlamıştır. Ailesinin kökleri oldukça zengin olup, büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü şair Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat’tır.

Arolat, İzmir Dokuz Eylüler Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, abisi Demir Arolat'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yönetmenlik ve müzik kariyerine yönelmek amacıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul’da, Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı, burada görev aldığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü aldı. Daha sonra, Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Tarkan’ın klip çekimlerini yapan ekiple çalıştı.