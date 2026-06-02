MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada hem iç siyasete hem de bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bayramın ilk günü Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Bahçeli, ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne de değinen Bahçeli, "29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetihle asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir" dedi.

"CHP, Siyasi Kültürümüze Zarar Verici Bir Noktaya İlerliyor"

CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, parti içerisindeki tartışmaların Türkiye'nin siyasi iklimine zarar verdiğini söyledi.

Bahçeli, şöyle dedi:

"Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir."

Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedeflerine dikkat çeken Bahçeli, "Beklentimiz, hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi Karıştırmaya Kimse Cüret Etmemelidir"

Siyasi gerilimin sokaklara taşınmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir."

Bahçeli ayrıca, CHP üzerinden yeni siyasi hesaplar yapıldığına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır" dedi.

"Bu Tehdidin Ana Hedefi Türkiye'dir"

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Bahçeli, İsrail'in politikalarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya, İsrail'in bölgeyi etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek yayılmacı senaryolarını hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır."

Bu tehdidin doğrudan Türkiye'yi hedef aldığını belirten Bahçeli, "Bu tehdidin ana hedefi, asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye, Yeni Güvenlik Konseptinin Miladıdır"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefinin Türkiye'nin yeni yüzyıldaki stratejik hamlesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge adımı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk stratejik hamlesi olmasının yanında, 21'inci yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptinin de miladıdır."

"İslam Dünyası Ayağa Kalkmalı"

Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İslam ülkelerine birlik çağrısında bulundu.

Bahçeli, şöyle dedi:

"İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydutluğuna haddi bildirilmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalıdır."

"Kudüs Paktı" teklifini yeniden gündeme getiren Bahçeli, İslam ülkelerinin daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye Buna Hazırdır"

Dünyada yeni bir güç dengesi oluştuğunu belirten Bahçeli, İslam coğrafyasının ortak hareket etmesi halinde güçlü bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.

Bahçeli, "Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturmasından yanadır" dedi.